Telbureaus maken zich klaar voor drukke verkiezingsdag: “Maanden voorbereid”

Dit weekend geen zwetende kinderen in de sporthal van Wolvertem, wel verkiezingskoorts. Zondagnamiddag komen alle stembiljetten hier in de namiddag binnen om te worden geteld en doorgestuurd naar Brussel. Dat vraagt heel wat voorbereidingswerk. “We zijn er al maanden mee bezig”, zegt Kelly Wyns, coördinator van de verkiezingen in het kanton Meise. “Onze eerste vergadering vond vorig jaar in oktober plaats. Catering, de locaties reserveren, zien dat overal parkeerverbod staat, dat alle tafels er staan, enzovoort. Onze uitvoerende diensten zijn ook al een hele week spullen aan het vervoeren.”

Om alles in goede banen te leiden, zijn voor dit kieskanton maar liefst 1.300 helpers opgeroepen. Toch bestaat de kans dat het nog op het laatste moment zoeken is naar nieuwe kandidaten. “We zijn nu al heel wat doktersbriefjes aan het binnenkrijgen. We zijn er natuurlijk op voorzien dat we genoeg mensen kunnen vervangen, maar het blijft spannend tot op het laatste moment zondag. Al we hopen natuurlijk op een goeie opkomst”, zegt Lynn Haentjens, deskundige Burgerzaken.