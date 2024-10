Veerle Geerinckx (Team Burgemeester Zemst) reageert: "Gemiste kans voor een beter bestuurbaar Zemst"

Team Burgemeester respecteert de uitslag van de verkiezingen en zegt de komende zes jaar strijdvaardig maar constructief oppositie te zullen voeren in de gemeenteraad van Zemst. Toch zit aftreden burgemeester Veerle Geerinckx met vragen. "Hebben wij voldoende gecommuniceerd? Wat met de opkomstplicht? hoe zit het met het volmachten ronselen? Dat geheel aan cijfermateriaal zijn we nu aan het onderzoeken.”

Op verkiezingszondag was het dan ook nagelbijten. Urenlang kon het alle kanten uit, maar Bart Coopmans Iedereen Zemst haalde de slag thuis. Afgelopen maandag putte Coopman zijn initiatiefrecht uit door bekend te maken dat Iedereen Zemst en Groen de komende legislatuur een meerderheidscoalitie vormen.

"Zij hebben er 12 en Groen twee," zegt Geerinckx, "ja, dat is op zich geen ideaal scenario omdat de meerderheid zo krap is." Een monstercoalitie tussen Team Burgemeester en Iedereen Zemst leek niet realistisch. Het water tussen beide fracties is op veel vlakken dieper dan het water van de Zenne, maar Veerle Geerinckx vindt het toch jammer dat Bart Coopman niet de moeite deed om een gesprek te voeren. "Ik denk dat er daar toch een kans is gemist voor een beter bestuurbaar Zemst,” zegt Geerinckx.