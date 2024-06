Voor U, B.U.B. en PvdB: ook op deze partijen kan je zondag stemmen

B.U.B.

Meer ervaren dan Voor U, maar daarom niet met meer succes, is de unionistische partij B.U.B. De partij werd in 2002 opgericht, maar geraakte nooit verkozen in het federaal parlement. B.U.B. pleit onder andere voor tweetalig onderwijs en een basisinkomen voor jongeren en ouderen. “We willen een België met één regering en één parlement”, zegt voorzitter Hans Van de Cauter. “Het federalisme vandaag is een totale mislukking. Het werkt niet en kost ons heel veel geld, omgerekend zo’n 10 miljard euro per jaar.”

B.U.B. hoopt dit jaar wel de kiesdrempel te halen, al moet dat wel gebeuren in een wereld waarin partijen die de scheiding wan het land willen steeds populairder worden. Voor onze regio ziet de partij één grote provincie Brabant. “Je moet weten dat Vlaams- en Waals-Brabant nu al tot de sterkste provincies in ons land behoren. Als je naar één provincies, wonen alle Brabanders in de sterkste provincie van het land. Eén die veel meer te zeggen heeft.