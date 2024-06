Wemmelse burgemeester Vansteenkiste wordt lijstduwer en stelt topondernemer Erwin Ollivier (62) voor als kandidaat-burgemeester

“Ik maakte een evaluatie van twaalf jaar bestuur”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste. “Als je vaststelt dat je veel competentie hebt in je eigen lijst, dan is het goed om de fakkel op het juiste moment door te geven. Ik heb ook altijd al gezegd dat twaalf jaar genoeg is, een derde legislatuur kan net die termijn teveel worden. Het momentum is echt nu, ik wil het aangrijpen, voordat het zich misschien niet meer stelt.”

Vansteenkiste kreeg vorig jaar ook te kampen met gezondheidsproblemen. Hij kreeg een beroerte, maar herstelde gelukkig wel. “Het evolueert voorzichtig in positieve zin”, zegt de burgemeester. “Maar de reden dat ik de fakkel doorgeef, heeft echt te maken met het feit dat dit het momentum is.”

“Ik blik tevreden terug op wat we realiseerden. Corona zorgde voor veel vertragingen van projecten, maar we investeerden fors, onder andere in de nieuwe Welzijnscampus, maar ook in de heraanleg van straten, zoals de Robberechtsstraat. We gingen moeilijke, maar noodzakelijke beslissingen rond het mobiliteitsplan niet uit de weg. Dat is een plan dat overigens constant in evolutie is en waar proefopstellingen worden geëvalueerd en indien nodig aangepast.”

Walter Vansteenkiste zal nu de lijst duwen. “Als lijstduwer wil ik mijn schouders onder deze lijst steken, niet enkel met mijn naam als laatste op de lijst, maar echt wel de hele ploeg duwen. Want in onze lijst draait het niet om een personencultus, maar om een team. De lijst is ook een afspiegeling van onze bevolking, met elk zijn eigenheid en achtergrond, kortom van wat er in Wemmel leeft.”

Topondernemer De lijst LB Wemmel wordt nu getrokken door gemeenteraadslid en topondernemer Erwin Ollivier, die in 2018 voor de eerste keer kandidaat was en meteen verkozen werd als raadslid. Ollivier is momenteel Algemeen Directeur bij Ethias Lease. Hij was ook voorzitter van de Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant (2014-2018) en wil zijn ondernemerschap doortrekken in de lokale politiek. “Ik hou van een inclusieve manier van beleid voeren, wat in onze lijst het geval is”, zegt Ollivier.

Verliefd “Ik ben verliefd geworden op onze gemeente. Wemmel is zo’n mooie gemeente en het is dat wat ons allemaal in de lijst bindt. Ik wil hierop verder bouwen. Ik wil de politiek dichter bij de burger brengen en die ook meer te betrekken bij wat er in zijn gemeente gebeurt. De communicatie en interactie kan beter en daar ligt zeker mijn ambitie.” Verder ziet Ollivier nog een pak uitdagingen, zoals mobiliteit en de instroom vanuit Brussel.