Zemst wil deze legislatuur bijna 60 miljoen investeren, maar: “We vragen onze inwoners een kleine inspanning”

Op basis van een intensieve denk- en schrapoefening kwam gemeente Zemst tot een investeringsprogramma voor de komende jaren van € 58,9 miljoen. Eén van de belangrijkste pijlers is de nieuwe welzijnssite. “We investeren 30 miljoen euro in de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en de renovatie van het oude OCMW-gebouw in de Hoogstraat. Daarbij hoort de oprichting van een lokaal dienstencentrum met bistro en een nieuwe locatie voor het Huis van het Kind en het consultatiebureau”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

Open ruimte en betaalbaar wonen

Ook betaalbaar wonen wordt een prioriteit in Zemst de volgende jaren. “We realiseren 70 extra sociale en betaalbare woningen, bieden betaalbare bouwkavels aan en ondersteunen nieuwe woonvormen. Dorpskernen verdichten we en we maken ruimtelijke plannen die de open ruimte en het landelijk karakter buiten de dorpskernen beschermen”, aldus de bestuursploeg.

Nieuw zwembad en nieuw politiecommissariaat

In het meerjarenplan staat ook te lezen wat er betreft sportinfrastructuur op stapel staat. “Samen met Sport Vlaanderen en andere partners bouwen we een nieuw overdekt en duurzaam zwembad. We vernieuwen investeren in de sporthal in Hofstade en geven de oude site van VK Weerde een nieuwe bestemming in samenwerking met een externe partner”, zegt de meerderheid.

De gemeente Zemst gaat ook voor een nieuw politiecommissariaat en een nieuwe voorpost van de brandweer op de Robert Schumanlaan in Weerde.

Financieel plaatje: "inspanning van de inwoners"

Om al de acties de komende jaren te kunnen uitvoeren, is er voldoende budget nodig en dat is geen evidente oefening in financieel moeilijke tijden. De krappe financiële toestand van de gemeente Zemst is het gevolg van een combinatie van minder inkomsten door beslissingen van de federale en Vlaamse overheid en op lokaal vlak extra lasten zoals hogere personeelskosten. “We hebben weloverwogen keuzes gemaakt over welke projecten al dan niet prioritair zijn voor de gemeente en op andere projecten hebben we bespaard of gaan we optimaliseren. Wat personeel betreft bv. gaan we de nodige inspanningen doen om hun inzet te optimaliseren en te focussen op de kerntaken. Maar we zijn genoodzaakt om ook een kleine inspanning van onze inwoners te vragen. We tornen niet aan de personenbelasting maar we voeren wel een verhoging in op de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Vanaf 2026 trekken we die op van 693 naar 850, waarmee we nog steeds onder het gemiddelde van de opcentiemen in Vlaanderen zitten. Concreet betekent dit dat een Zemstse woningeigenaar met een gemiddeld geïndexeerd kadastraal inkomen van 1 671, ongeveer € 104 meer zal moeten betalen per jaar. We hopen dat onze inwoners hiervoor begrip kunnen opbrengen”, stelt schepen van Financiën Erik Moens