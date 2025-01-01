Beschermd dodenhuisje Tombeekheyde gerenoveerd tot rust- en infopunt

Rustpunt voor bewoners, personeel en bezoekers

Directeur van het woonzorgcentrum Hans Janssoone en de gemeente Overijse zijn blij dat het dodenhuisje een rust- en ontmoetingsplekje wordt. Voor de rusthuisbewoners is het een nieuwe plek in het groen, de gemeente neemt het dodenhuisje op in het project Cultuur in je Buurt dat dit jaar in Tombeek neerstrijkt.

Natuurontwikkeling en biodiversiteit

Een kleine tentoonstelling in het dodenhuisje geeft via enkele panelen een inkijk in die natuurontwikkeling. Patrick Huvenne: “We willen op enkele plekken in Tombeekheyde de historische aanwezige heide herstellen. Dat herstel van de Brabantse heide biedt nieuwe kansen voor specifieke dier- en plantensoortenen past ook binnen het Nationaal Park Brabantse Wouden. Op recreatief vlak willen we een korte rolstoeltoegankelijke wandellus creëren achter het woonzorgcentrum tegen de gewestgrens aan. De exacte timing hiervan is nog niet bepaald.”

Nog even praktisch

Een druk op de parlofoon biedt toegang tot het dodenhuisje, dat open is van 8u tot 17u op weekdagen, en in het weekend en op feestdagen van 9u tot 17u.