Beschermd dodenhuisje Tombeekheyde gerenoveerd tot rust- en infopunt
Het dodenhuisje in natuurdomein Tombeekheyde in Overijse is voortaan een rust- en infopunt. Het modernistische gebouwtje uit de jaren dertig is beschermd erfgoed en stond lang leeg. Het was volledig vervallen en het Agentschap voor Natuur en Bos liet het nu met steun van de gemeente en het woonzorgcentrum Tombeekheyde renoveren.
Een wandelweggetje langs de Waversesteenweg, tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekapel en de afslag naar Tombeek, leidt zo’n tweehonderd meter hogerop tot aan het dodenhuisje. De constructie valt op door de enorme luifel, die zowat de helft van de totale oppervlakte in beslag neemt. Het is een van de bijgebouwen van het voormalige sanatorium Joseph Lemaire, dat na lange leegstand in 2017 werd omgevormd tot woonzorgcentrum. Net als de andere gebouwen op deze site, straalt het dodenhuisje de typische modernistische stijl uit de jaren dertig van de vorige eeuw uit, een ontwerp van de gerenommeerde Belgische architect Maxime Brunfaut.
“Toen het agentschap Natuur en Bos het gebied Tombeekheyde in beheer nam, hoorde het dodenhuisje daar ook bij. Wanneer een tuberculosepatiënt vroeger overleed, werd die vanuit het sanatorium hierheen gebracht in afwachting van de begrafenis. Het dodenhuisje is beschermd erfgoed en krijgt nu, in overleg met de gemeente en het woonzorgcentrum, een tweede leven als rust- en infopunt," stelt regiobeheerder van het Agentschap voor Natuur en Bos Patrick Huvenne.
Rustpunt voor bewoners, personeel en bezoekers
Directeur van het woonzorgcentrum Hans Janssoone en de gemeente Overijse zijn blij dat het dodenhuisje een rust- en ontmoetingsplekje wordt. Voor de rusthuisbewoners is het een nieuwe plek in het groen, de gemeente neemt het dodenhuisje op in het project Cultuur in je Buurt dat dit jaar in Tombeek neerstrijkt.
Natuurontwikkeling en biodiversiteit
Een kleine tentoonstelling in het dodenhuisje geeft via enkele panelen een inkijk in die natuurontwikkeling. Patrick Huvenne: “We willen op enkele plekken in Tombeekheyde de historische aanwezige heide herstellen. Dat herstel van de Brabantse heide biedt nieuwe kansen voor specifieke dier- en plantensoortenen past ook binnen het Nationaal Park Brabantse Wouden. Op recreatief vlak willen we een korte rolstoeltoegankelijke wandellus creëren achter het woonzorgcentrum tegen de gewestgrens aan. De exacte timing hiervan is nog niet bepaald.”
Nog even praktisch
Een druk op de parlofoon biedt toegang tot het dodenhuisje, dat open is van 8u tot 17u op weekdagen, en in het weekend en op feestdagen van 9u tot 17u.