Halle viert 800 jaar stadsrechten met bronzen stadsmaquette

De maquette staat op het Cardijnplein en toont het stadscentrum van Halle zoals het eruitzag tussen 1871 en 1914. De straten, gebouwen en pleinen werden nagemaakt op schaal 1 op 600 door de Duitse kunstenaar Felix Broerken en zijn vader. De mannen zijn niet aan hun proefstuk toe want ze bouwden al 250 dergelijke maquettes over heel Europa.

Kijken mag en aankomen is verplicht. Het brons voelt aangenaam aan. Blinde en slechtziende mensen kunnen via de maquette met hun handen ontdekken. Na verloop van tijd krijgt het kunstwerk een warme glans door de vele aanrakingen. Voor kinderen is het een leuke manier om meer te leren over de geschiedenis van Halle.

Het model werd gegoten in brons, met veel aandacht voor fijne details. De toren van de Sint-Martinusbasiliek kreeg bijvoorbeeld een extra stevige kern, waardoor het niet gauw in de steigers zal staan.