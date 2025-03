Openingsweekend Kasteel van Beersel luidt toeristisch seizoen in

Dit weekend is het kasteel open van 11u tot 17u. Je kan leren boogschieten, er is een workshop waarbij kinderen vleermuizen maken uit papier en je kan je kennis van het kasteel testen via een kasteelquiz. Er zijn volksspelen en je kan deelnemen aan een QR-audiotour.

Voor gezinnen met kinderen is er de gezinszoektocht “Superdetective voor één dag”. Dat is een interactieve speurtocht rond het kasteel.

Alle randactiviteiten zijn gratis, enkel de toegang tot het kasteel is betalend.