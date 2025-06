Financiering restauratie dak Kasteel van Huizingen rond, werken starten in 2026

Het dak van het Kasteel van Huizingen is aan een grondige opknapbeurt toe. Uit een recente inspectie door Monumentenwacht blijkt dat verschillende natuurstenen elementen in het dak van het Kasteel van Huizingen loszitten en dat ernstige waterinsijpeling het gebouw bedreigt. “De tand des tijds heeft het kasteel zichtbaar aangetast, waardoor ingrijpen nu dringend nodig is. Om de historische waarde en esthetiek van het gebouw te bewaren, werd een restauratieplan in werking gesteld”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor erfgoed en voorzitter van de Erfgoedstichting Vlaams-Brabant.

Voor de werken vroeg en kreeg de Erfgoedstichting 250.000 euro subsidies aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dat bedrag komt bovenop de 2 miljoen euro die de provincie Vlaams-Brabant investeert. Nu de financiering van de werken rond is, kunnen de werken in 2026 van start gaan. “Het kasteel is een icoon van ons domein, een plaats met geschiedenis en betekenis voor velen. Dankzij dit restauratieproject kunnen bezoekers nog generaties lang genieten van een prachtig historisch monument in een groene, ontspannende omgeving”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen.