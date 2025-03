Raap zwerfvuil en win een avond cultuur: "Met een beetje inzet zijn alle straten schoon"

Beersel, Dilbeek, Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat slaan de handen in elkaar in de strijd tegen zwerfvuil. Onder het motto ‘Samen vegen we zwerfvuil van de kaart!’ organiseren ze, samen met Intradura, een opruimactie. Wie zich inschrijft, krijgt handschoenen, afvalzakken en fluoriscerende hesjes om aan de slag te gaan.

Elke deelnemer krijgt een geschenk, maar er zijn ook een aantal hoofdprijzen te winnen. Zo kan je bijvoorbeeld genieten van een avondje uit in cultureel centrum Westrand.

De actie loopt van 29 maart tot 26 april. Inschrijven kan via de website van je gemeente. Op de website van Intradura vind je nog meer informatie.