Vilvoordse Modelspoorclub de Pijl viert 50 jaar op het spoor

Het clublokaal van MSC de Pijl bevindt zich in het Vilvoordse Tuchthuis. Een ingenieus netwerk van miniatuurtreinen spoort door de ruimte. De club viert haar gouden jubileum.

Al vijftig jaar komen de leden van MSC de Pijl samen om te werken aan een indrukwekkend miniatuurspoorwegnetwerk. Eerst in Mechelen, maar na tien jaar verhuisde de club naar Vilvoorde.

Jong en oud treffen elkaar hier. Bestuurslid Robbe Vandingelen is zesentwintig en voelt zich als een vis in het water bij de club. Het stoffige imago van de modelspoorbouw vindt hij onterecht. "Het is niet alleen met treintjes spelen. Je hebt hiervoor veel technische en creatieve vaardigheden nodig. Intussen gebruiken we ook 3D-printers en lasersnijders om nieuwe banen te maken."

Wie de modeltreinen, de laserprinter en de clubleden in actie wil zien, kan nog het hele weekend terecht in het clublokaal van de Pijl. Meer informatie vind je via deze link