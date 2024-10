Bouw van logistiek centrum start ondanks protest van buurt en gemeente: “Het project is te grootschalig”

Het groot logistiek centrum op de hoek van het Woluwedal en de Grote Kloosterstraat omvat een complex met twee verdiepingen en een laadkade voor 100 vrachtwagens. De plannen zorgden voor hevige protesten van buurtbewoners en milieuorganisaties, die het project als 'megalomaan' bestempelen. Maar van de Vlaamse overheid mag het logistiek centrum er komen. “Het gebouw is gelegen in een zone voor luchthavengerelateerde kantoren en diensten. De hinder zal volgens de mobiliteitsstudie tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt”, verdedigt Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns. “Het project voldoet aan de planologische voorwaarden. We hebben dan ook het voorwaardelijk gunstige advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie gevolgd."

Ook de gemeente Zaventem heeft zich naar eigen zeggen altijd verzet tegen de komst van het complex. “Ik heb de voorzitters van de betrokken actiegroepen meteen samengeroepen voor overleg”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer. “We hebben besloten om in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het project is simpelweg te grootschalig voor de locatie in de Woluwevallei en we vrezen voor de mobiliteitsimpact.”