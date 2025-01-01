Cashpunt opent in dorpscentrum van Pepingen: “Essentieel voor onze landelijke gemeente”

De twee geldautomaten in het centrum van Pepingen maken deel uit van het Batopin-netwerk, waarbij de banken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC hun eigen automaten geleidelijk vervangen door gemeenschappelijke cashpunten. “We worden stilaan een vertrouwd zicht in het straatbeeld,” zegt CEO Jeroen Ghysel. “We zijn aanwezig waar vaak cash gebruikt wordt en waar de behoefte groot is. Dat is niet noodzakelijk daar waar voorheen klassieke bankagentschappen waren. We zijn in stations aanwezig, in stadscentra en op marktpleinen van kleinere dorpen.”

Dat is voortaan ook het geval in Pepingen. “Voor onze landelijke gemeente is het essentieel dat inwoners ook zonder verplaatsing naar een stad geld kunnen afhalen. Mensen met een drukke agenda, ouderen, minder mobielen, kwetsbare groepen of mensen zonder eigen vervoer vinden zo twee geldautomaten in de buurt. Dit bevordert bovendien de lokale handel. Deze automaten bieden een antwoord op die nood." zegt eerste schepen Kristof De Cuyper.

Het cashpunt is uitgerust met onder andere spraakondersteuning voor slechtzienden, een rolstoeltoegankelijk toetsenbord, discrete afschermingssystemen en camerabewaking die dag en nacht actief is. “Pepingen zet hiermee een grote stap richting toekomstgerichte en inclusieve dienstverlening, zonder afbreuk te doen aan veiligheid of bereikbaarheid”, aldus nog eerste schepen De Cuyper.