Sweet Revolution in Halle: "Delen met mensen die niks of heel weinig hebben"

De lokalen van Open Armen vzw in Halle zijn voor één dag omgetoverd tot bakkersatelier, speciaal voor Sweet Revolution. "We willen de mensen wat meer sensibiliseren om wanneer ze naar de winkel gaan en hun producten kopen, dat ze zich bewust zijn waar de producten vandaan komen. Lokaal, dat betekent kiezen voor seizoensproducten of bij een lokale boer producten kopen", zegt Chloé Deflandre van de Dienst Gelijke Kansen in Halle. "Fair trade gaat dan over het steunen van eerlijke handel bij boeren uit het Zuiden."

De revolutionairen van de Sweet Revolution zijn veelal ongevaarlijk, maar hun fairtradebaksels zijn een aanslag op de cholesterol. "Wij hebben hier een enorme rijkdom in België", zegt Monika Geeraerts, één van de revolutionairen. "Ik vind dat we moeten delen met mensen die niks hebben of heel weinig hebben."

Niet getreurd wie de suikerbommen van de zoete revolutionairen wil proeven kan tijdens het Weekend van de Klant zijn hart ophalen. "Dan kan je ook in een aantal horecazaken de lekkerste Zoete Revolutie-producten 'tasten'", zegt Mark Demesmaeker, schepen van Lokale Economie. "De Zoete Revolutie op uw bord, en tegelijkertijd kan je genieten van een schitterende modeshow. Onze lokale handelaars en lokale handel die hun mooiste producten voor de herfst en winter tonen."