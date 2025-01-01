Na Grimbergen ook doornappel gesignaleerd in Kapelle-op-den-Bos

De doornappel is herkenbaar aan de trompetvormige witte of paarse bloemetjes en stekelige bolsters en is aan een stevige opmars bezig. Volgens het departement Landbouw komt dat onder meer door het verbod op pesticiden, waardoor de de giftige plant zich makkelijker kan verspreiden. Je vindt ze vaak in aardappel- en maïsvelden.

Wie de doornappel verwijdert, moet voorzichtig zijn, want zowel de zaden, bladeren als de stengel zijn giftig. Natuurorganisaties waarschuwen om de plant niet aan te raken zonder handschoenen en bij het verwijderen erop te letten dat alle wortels mee uitgetrokken worden. Gooi doornappel ook niet in de compostbak, maar in de restafvalzak.