Pajottegem zet het allereerste wereldrecord Tegelwippen: "Tegel voor tegel maken we het verschil"

Vandaag hebben zo'n 112 Pajottegemnaars 5.720 tegels gewipt in één uur tijd. Daarmee hebben ze het allereerste wereldrecord neergezet. "We hebben het wereldrecord figuurlijk 'gebroken'", zegt Alice Elliot, projectmedewerker bij Breekijzer vzw. De actie zet het belang van ontharding in de verf. "Da's zeker gelukt", zegt Elliot.

De Pajotten weten zo het ambiteuze aan het nuttige te koppelen want de gewipte tegels komen uit de speelplaats van de vroeger GO Markevallei in het centrum van Herne. Het gebouw gaat binnenkort tegen de grond.

Een fiere burgemeester Kris Poelaert feliciteert de deelnemers. “Wat een bijzonder moment om samen te mogen beleven. Het allereerste Wereldrecord Tegelwippen ooit – en dat in onze nieuwe gemeente Pajottegem!" zegt Poelaert. "Elke verwijderde tegel maakt plaats voor nieuw leven. Tegel voor tegel maken we het verschil voor een groenere toekomst – en die begint hier, in onze eigen gemeente!”