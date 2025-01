Vilvoordse Far-West krijgt vernieuwd Duchépark

In de Vilvoordse wijk Far-West wordt volop gewerkt aan het Maurits Duchépark. De speeltuin is er uitgebreid met enkele speeltuigen en een zandbak. Er is ook een bloementuin met rozenbogen aangeplant. En binnenkort worden de paden in het park heraangelegd en worden het voetbal- en basketbalveld onder handen genomen. De werken maken deel uit van een groter plan om de open ruimte in de stad Vilvoorde op te waarderen.