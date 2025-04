Honderden mensen nemen in Aalst afscheid van Danny Verbiest

In Aalst is gisteren afscheid genomen van Studio 100-icoon Danny Verbiest, de bedenker en de originele stem van Samson. Verbiest woonde sinds jaar en dag in Dilbeek en overleed daar vorige week. Maar de familie week uit naar crematorium Siesegem in Aalst, omdat er heel veel volk werd verwacht voor de uitvaart. En dat was ook het geval. Heel wat bekende collega's namen afscheid van Verbiest, en ook heel wat fans zullen hem altijd blijven herinneren.