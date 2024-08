Jongeren zoeken verfrissing in kanaal: “Verboden en levensgevaarlijk”

Met temperaturen die schommelden rond de 35 graden was het voor velen verfrissing zoeken. Enkele jongeren deden dat in het kanaal Brussel-Charleroi. De politie roept op om dat niet te doen. “Het is verboden en houdt ook heel wat gevaren in”, zegt de politiezone Zennevallei. “Denk aan de mogelijke obstakels onder het troebele water, maar ook een thermische shock waarbij je gaat verkrampen en hyperventileren door de grote temperatuurverschillen boven en onder water.”

Bovendien gaat het versluizen van boten op het kanaal gepaard met verraderlijke (nderstromingen. Ook de waterkwaliteit is niet altijd even goed. “Kortom: niet zwemmen, plonzen of duiken in het kanaal. En uiteraard ook niet in de Zenne of de andere openbare waterbekkens op ons grondgebied, wegens totaal niet geschikt en dus veel te gevaarlijk”, zegt de politie.

Als je iemand ziet die wel een frisse duik in het kanaal ziet, vraagt te politie om hen meteen te bellen. “Je mag niet twijfelen, want je kan er een leven mee redden”, besluit de politie.