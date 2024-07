Loveldwijk in Schepdaal wordt plek voor speelvogels

De Loveldwijk in Schepdaal wordt omgetoverd tot zomerspeelplek met een nieuw speeltoestel, springballen, knikkerbaan, een 3x3 basketveld, hangmatten, beweegbank, pannakooi, een volleybalnet en kleurrijke straatschilderijen. De zomerspeelplek is plechtig geopend met een openingsfeest. Lange tijd leek het slechte weer roet in het eten te gooien, maar uiteindelijk stopte het voor de speelvogels net op tijd met regenen.

“Ook Huisje Mostinckx in Sint-Martens-Bodegem en de Pedemolen in Sint-Gertrudis-Pede worden opgefleurd met kleurrijke speelballen om te klauteren, te springen of gewoon te luieren. Een ideale aanleiding om deze erfgoedsites te herontdekken”, klinkt het bij de gemeente Dilbeek. “Wie langskomt, kan dat altijd combineren met een mooie wandeling of fietstocht of een maaldemonstratie bijwonen.”