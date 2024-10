Scouts Teralfene winnen De Blauwe Pluim tijdens de 8ste editie van De Mooiste Nacht in Affligem

De opbrengst van de 8ste editie van de Mooiste Nacht gaat dit jaar naar VOS-Pajottenland, een vzw die activiteiten organiseert voor mensen met een mentale beperking. De vereniging bestaat 55 jaar. “Dit is gewoon fantastisch. Ten eerste voor het bekend maken van onze vereniging en ten tweede de financiële steun die we krijgen. Die komt honderd procent van pas. In de toekomst willen we graag mensen die het financieel wat moeilijker hebben bij onze activiteiten betrekken. Zeker mensen uit een instelling, met weinig ondersteuning van familie, die een hele dag, bij manier van spreken, achter de stoof zitten en niet buiten komen”, klinkt het bij Isabelle Schoeters en Polly Spiliers, secretaris en voorzitter van vzw VOS-Pajottenland.

**Blauwe Pluim voor scouts Teralfene **

De scouts van Teralfene winnen dit jaar de Blauwe Pluim. ”Dat is een prijs die we geven aan een vereniging die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de gemeenschap. Teralfene is een multiculturele gemeente en de scouts zetten zich in om binnen die gemeente alle jongeren te verenigen en ze een warm gemeenschapsgevoel te geven.”