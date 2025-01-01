Laatste dag Druivenfestival Hoeilaart: "Niet zo dat er een import is van onveiligheid uit Brussel"

Vechtpartijen

Vrijdag en zaterdag waren er enkele vechtpartije. Daarbij raakten één van de organisatoren en een Chiroleider gewond. Na een nacht in het ziekenhuis zijn ze aan de betere hand. De politie identificeerde intussen een 15 tal jongeren, onder hen ook minderjarigen. Wat hen bezielde, is nog niet duidelijk. "Ik hoor soms dat het gaat over Brusselse mensen die naar hier komen, de politie heeft mij toch wel bevestigd dat de onnavolgbare feiten gepleegd zijn door jongeren uit Hoeilaart, Overijse en Tervuren", zegt burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput. "Dus het is niet zo dat er een import is van onveiligheid uit Brussel."

De daders zijn herkend en krijgen een proces-verbaal in de brievenbus. Desnoods komt er ook een vervolging door het parket, laat de burgemeester weten.

Luc Steeno

Toch blikt de gemeente voornamelijk positief terug op het Druivenfestival. Met 10.000 bezoekers verspreid over vier dagen bouwden de Hoeilanders een heus feestje. Met het optreden van Luc Steeno vandaag is dat niet anders.

De feesten zijn broodnodig, volgens Joy Sergeys, schepen van Evenementen. "Er is steeds meer vraag naar. Je ziet de mensen ook rondlopen met een glimlach. Iedereen is blij om in het echt nog eens te babbelen, samenzijn, niet via social media, niet op afstand, maar gewoon vier dagen samen plezier maken."