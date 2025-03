Luchthaven in Zaventem herdenkt aanslagen van negen jaar geleden

“Negen jaar geleden, om 7.58 uur, gebeurde het onvoorstelbare in de vertrekhal, en daarna ook in het metrostation Maelbeek”, klinkt het bij Brussels Airport. “Vandaag wordt op datzelfde tijdstip in de hele luchthaven één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen op 22 maart 2016. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, hun familie, vrienden en iedereen getroffen door deze tragedie.”

Iets voor acht uur op die bewuste 22 maart ontploft een eerste bom nabij de balie van Brussels Airlines in de vertrekhal van Zaventem. Enkele seconden later ontplofte een tweede bom aan de rechterkant van de vertrekhal. De balans is enorm: 14 doden, onder hen ook de 2 daders en meer dan 100 gewonden. Ruim een uur later om 9u11 wordt een nieuwe aanslag gepleegd op een metro in het station Maalbeek. Daar komen 21 mensen om het leven.