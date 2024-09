Fietsbieb verhuist naar nieuwe locatie: “We groeiden van 20 naar zo’n 400 fietsen”

“Het gemeentebestuur van Merchtem startte als eerste Vlaams-Brabantse gemeente een fietsbieb op”, zegt vrijwilliger Els Vanderhasselt (39). “De Fietsbieb is een uitleensysteem van tweedehands kinderfietsen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Voor 20 euro fietsgeld per jaar en een waarborgsom van 20 euro per fiets kan een kinderfiets één jaar lang gebruikt worden. Tijdens dat jaar kan de fiets zelfs ingewisseld worden voor een ander exemplaar. "We hebben ook aangepaste fietsen voor kinderen met een beperking," aldus Els. En wanneer de Fietsbieb fietsen voor volwassenen aangeboden krijgt, gaan die via een samenwerking met OCMW naar mensen die een vervoersmiddel nodig hebben om naar het werk te gaan.

De Fietsbieb kan rekenen op een resem vrijwilligers. Een tiental mensen sleutels aan de fietsen om ze gebruiksklaar te maken. Anderen houden het fietspunt open. Het project is ook ecologisch. "Door fietsen telkens opnieuw te laten gebruiken, promoten we het fietsen én 'consuminderen' we," legt Els uit. "Deze circulaire economie is ook sociaal, want ook kinderen uit gezinnen met minder kansen worden aangesproken."

Vier jaar geleden ging de Fietsbieb van start met 30 fietsen. Intussen zijn er 255 fietsen uitgeleend en zijn er nog 135 in stock. Daarom drong een verhuizing zich op. De Fietsbieb huist voortaan in het vroegere moederhuis (politiehuis) naast de tweedehandswinkel De Kast in de August de Boeckstraat. "Onze ingang is bereikbaar via de parking achter de bibliotheek, naast de sporthal in de Dendermondestraat. Hier hebben we meer plaats om alle fietsen te stockeren." De Fietsbieb krijgt steun van de gemeente en van de provincie.