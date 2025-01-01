Bond Beter Leefmilieu en omwonenden luchthaven voeren actie tegen nachtvluchten: "We liggen er wakker van"

In de nieuwe omgevingsvergunning voor de luchthaven in Zaventem beperkte Vlaanderen het aantal vliegtuigbewegingen en scherpte het verbod op nachtvluchten in het weekend aan. Maar de Raad voor Vergunnningsbetwistingen vernietigde afgelopen zomer de vergunning omdat Vlaanderen die beperkingen oplegde zonder eerst de Europese balanced approach-procedure te doorlopen. De procedure zegt dat een overheid eerst moet kijken naar alternatieve maatregelen voordat operationele beperkingen, zoals het terugdringen van het aantal vluchten, worden overwogen. De Vlaamse regering moet tegen juli 2029 opnieuw over de vergunningsaanvraag beslissen. Tot dan mag de luchthaven verder worden uitgebaat met de vernietigde vergunning.

“We roepen minister Brouns op om de uitfasering van nachtvluchten en een plafond op het aantal vliegbewegingen op eerlijke en grondige wijze mee te nemen in de balanced approach-procedure - die nodig is om tot een nieuwe, evenwichtige en rechtszekere vergunning te komen”, zegt Naomi Cambien, mobiliteitsexperte bij Bond Beter Leefmilieu. “Onderzoek toont aan dat deze maatregelen honderden miljoenen aan gezondheidswinst zouden opleveren, zonder dat er jobs verloren hoeven te gaan. We rekenen ook op gezondheidsminister Caroline Gennez om haar verantwoordelijkheid te nemen en de gezondheid van inwoners dringend te beschermen.”

De actie op het Martelaarsplein vond plaats naar aanleiding van de internationale dag voor een ban op nachtvluchten van Stay Grounded, ondersteund door tal van organisaties wereldwijd. Zo vonden er ook in Frankrijk, Duitsland en zelfs Zuid-Korea en de Verenigde Staten acties plaats. “We liggen er wakker van en we worden er ziek van. Zolang de ministers onze gezondheid niet serieus nemen, zullen we actie blijven voeren.” zegt Jos Jonckers van het Burgerforum Luchthavenregio.