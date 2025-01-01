Bond Beter Leefmilieu en omwonenden luchthaven voeren actie tegen nachtvluchten: "We liggen er wakker van"
Naar aanleiding van de Internationale Dag voor een Ban op Nachtvluchten hebben Bond Beter Leefmilieu en de bewonerscoalitie ‘Wij Liggen Er Wakker Van’ vandaag actie gevoerd op het Martelaarsplein in Brussel. Ze hadden vooral een boodschap voor minister van Omgeving, Jo Brouns, en minister van gezondheid, Caroline Gennez. “. Zolang de ministers onze gezondheid niet serieus nemen, zullen we actie blijven voeren.” zegt Jos Jonckers van het Burgerforum Luchthavenregio.
Bond Beter Leefmilieu en de bewonersgroepen uit de coalitie ‘Wij Liggen Er Wakker Van’ onderstrepen via een actie de gigantische gezondheidsimpact van de geluidshinder door Brussels Airport en het gebrek aan perspectief voor de inwoners rond de luchthaven. Ze wijzen hierbij naar cijfers uit een rapport van de luchthaven zelf, waaruit blijkt dat in 2024 meer dan 700.000 mensen ‘s nachts werden blootgesteld aan te hoge geluidsniveaus. Dat vertaalt zich in 102.000 omwonenden met ernstige slaapverstoring.
“Brussels Airport ligt niet in de woestijn, maar in dichtbevolkt stedelijk gebied. De impact is gigantisch. Tot ver voorbij Rotselaar, Tervuren en Wemmel wordt de slaap systematisch verstoord”, zegt Marc Goethals, een cardioloog uit Meise die al twintig jaar strijdt tegen de problematiek. “Een goede nachtrust is een basisbehoefte, net zoals drinken en eten. De geluidsarme vliegtuigen zorgen dan wel voor een lichte daling, maar de geluidspieken blijven dermate hoog dat de slaap van de omwonenden verstoord blijft. Enkel een verbod op nachtvluchten heeft dus een wezenlijk effect.”
In de nieuwe omgevingsvergunning voor de luchthaven in Zaventem beperkte Vlaanderen het aantal vliegtuigbewegingen en scherpte het verbod op nachtvluchten in het weekend aan. Maar de Raad voor Vergunnningsbetwistingen vernietigde afgelopen zomer de vergunning omdat Vlaanderen die beperkingen oplegde zonder eerst de Europese balanced approach-procedure te doorlopen. De procedure zegt dat een overheid eerst moet kijken naar alternatieve maatregelen voordat operationele beperkingen, zoals het terugdringen van het aantal vluchten, worden overwogen. De Vlaamse regering moet tegen juli 2029 opnieuw over de vergunningsaanvraag beslissen. Tot dan mag de luchthaven verder worden uitgebaat met de vernietigde vergunning.
“We roepen minister Brouns op om de uitfasering van nachtvluchten en een plafond op het aantal vliegbewegingen op eerlijke en grondige wijze mee te nemen in de balanced approach-procedure - die nodig is om tot een nieuwe, evenwichtige en rechtszekere vergunning te komen”, zegt Naomi Cambien, mobiliteitsexperte bij Bond Beter Leefmilieu. “Onderzoek toont aan dat deze maatregelen honderden miljoenen aan gezondheidswinst zouden opleveren, zonder dat er jobs verloren hoeven te gaan. We rekenen ook op gezondheidsminister Caroline Gennez om haar verantwoordelijkheid te nemen en de gezondheid van inwoners dringend te beschermen.”
De actie op het Martelaarsplein vond plaats naar aanleiding van de internationale dag voor een ban op nachtvluchten van Stay Grounded, ondersteund door tal van organisaties wereldwijd. Zo vonden er ook in Frankrijk, Duitsland en zelfs Zuid-Korea en de Verenigde Staten acties plaats. “We liggen er wakker van en we worden er ziek van. Zolang de ministers onze gezondheid niet serieus nemen, zullen we actie blijven voeren.” zegt Jos Jonckers van het Burgerforum Luchthavenregio.
Vlaams minister-president Matthias Diependaele stond een delegatie van de actievoerders te woord. “We begrijpen natuurlijk de grieven en bezorgdheden van de actievoerders”, zegt Diependaele. “We zullen hun boodschap heel nauwkeurig bekijken. Die balanced approach-procedure moet doorlopen worden zoals het hoort, dat is ook de uitspraak van de rechter en dan zullen wij dat ook doen. De verantwoordelijke ministers nemen dat zeker mee.”