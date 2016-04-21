Vliegtuigen op Brussels Airport

Check-in- en boardingsystemen Brussels Airport buiten gebruik door cyberaanval

Gisterenavond was er een cyberaanval bij de externe dienstverlener van de check-in- en boardingsystemen, waardoor meerdere Europese luchthavens, waaronder Brussels Airport, getroffen zijn. Daardoor is enkel manuele check-in en boarding mogelijk, wat een grote impact heeft op het vluchtschema en zal zorgen voor vertragingen en annuleringen van vluchten. De eigen systemen van Brussels Airport lijken niet getroffen. De impact wordt verder onderzocht. De dienstverlener werkt actief aan een oplossing en probeert het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Brussels Airport raadt passagiers met een vlucht op zaterdag 20 september aan om de status van hun vlucht na te kijken vooraleer naar de luchthaven te komen en enkel naar de luchthaven te komen als hun vlucht bevestigd is. Er wordt ook gevraagd om op tijd naar de luchthaven te komen: 2 uur op voorhand voor Schengenvluchten en 3 uur op voorhand voor vluchten buiten de Schengenzone.

