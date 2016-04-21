Check-in- en boardingsystemen Brussels Airport buiten gebruik door cyberaanval

Gisterenavond was er een cyberaanval bij de externe dienstverlener van de check-in- en boardingsystemen, waardoor meerdere Europese luchthavens, waaronder Brussels Airport, getroffen zijn. Daardoor is enkel manuele check-in en boarding mogelijk, wat een grote impact heeft op het vluchtschema en zal zorgen voor vertragingen en annuleringen van vluchten. De eigen systemen van Brussels Airport lijken niet getroffen. De impact wordt verder onderzocht. De dienstverlener werkt actief aan een oplossing en probeert het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.