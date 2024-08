Groen-witte Boeing van failliete maatschappij na acht jaar ontmanteld op Brussels Airport: "Complexe operatie"

De Boeing 757 van het failliete Equatorial Congo Airlines, die al sinds 2016 geblokkeerd stond op platform vijf op Brussels Airport, is verdwenen. Het toestel - gebouwd in 1994 - was ondertussen helemaal vuil, beschimmeld en met mos begroeid. Brussels Airport werd eigenaar van het vliegtuig ter compensatie van de uitstaande parkeergelden en verkocht het aan een firma gevestigd in Zwitserland gespecialiseerd in het ontmantelen en recycleren van vliegtuigen.

Vertraging

Het familiebedrijf Vrints Scrap & Services uit Beerse had voor deze firma eerder al drie vliegtuigen gesloopt. De ontmanteling had oorspronkelijk al in april moeten plaatsvinden maar liep aanzienlijke vertraging op door allerlei obstakels en procedures. "We hebben telkens moeten uitstellen en herplannen. Dat heeft ons flink wat geld gekost”, vertelt zaakvoerder Carl Vrints. “Om het te laten vooruitgaan hebben we eerst ook geholpen bij het verwijderen van de motoren en andere cruciale onderdelen. Op 2 juli was het uiteindelijk echt aan ons en werd gestart aan de sloop die uiteindelijk vijf dagen in beslag heeft genomen.”

Met de hulp van de diamantzaag

Omdat enkele delen van het toestel behouden moesten blijven werd er geopteerd om deze door te zagen met een diamantzaag. “Als eerste werd de staart verwijderd, nadien volgde het gedeelte van de romp achter de vleugels. Vervolgens was het de beurt aan de cockpit met een gedeelte van de business class. Dit gedeelte werd verkocht aan de Federale Politie voor oefeningen van de speciale eenheden. Een vleugelstuk van zo'n drie meter blijft op de luchthaven voor testen met de-icing. Het was een race tegen de klok, maar we hebben het toch binnen de gestelde tijd weten af te ronden. Het was belangrijk dat iedereen de bestelde stukken op tijd ontving."

Hoewel de operatie succesvol werd afgerond, wijst Vrints op de complexiteit en specialisatie van dit soort werk. "Het is een nichemarkt, met ingewikkelde legeringen en het vereist specifieke vaardigheden en materiaal. Dit was onze vierde vliegtuigontmanteling, na eerdere projecten in onder andere Maastricht en twee in Polen. Deze Boeing was wel het grootste vliegtuig.”