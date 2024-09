Openbaar onderzoek naar nieuwe brandweerkazerne Londerzeel gestart: "Verhuizen is een must"

Ten laatste op 17 december beslist het gemeentebestuur van Londerzeel formeel over de vergunningsaanvraag voor de kazerne op bedrijventerrein Stone. Maar eerst krijgt het grote publiek dus een maand lang inzage in de plannen. “Als schepencollege zien we de verhuizing van de brandweer als een must,” aldus burgemeester Conny Moons. “Vanuit de site Stone kan de brandweer nog sneller, adequater en veiliger uitrukken, want de nieuwe locatie is uitstekend gelegen en in tegenstelling tot het centrum minder gevoelig voor file tijdens de spitsuren.”

Volgens het gemeentebestuur zal de verhuizing er ook toe leiden dat er minder zware brandweerwagens door het centrum van Londerzeel moeten. Bovendien zijn de plannen voor het nieuwe gebouw energiezuinig en functioneel. Indien het project vergund wordt, zou de bouw van de nieuwe kazerne nog voor de zomer kunnen starten en vanaf september 2026 in gebruik genomen worden.

Op zondag 22 september opent de huidige brandweerkazerne wellicht voor het laatst de deuren voor het grote publiek. Van 10 tot 16u worden er dan demo’s en activiteiten georganiseerd.