Twintigtal straatnamen Pajottegem nog niet herkend door navigatiesystemen

Meer dan negen maanden nadat Galmaarden, Gooik en Herne fuseerden tot Pajottegem worden een twintigtal nieuwe straatnamen nog altijd niet correct weergegeven in verschillende navigatiesystemen. De problemen doen zich vooral voor bij Google Maps en Apple. Galmaarden en Gooik worden ook nog als aparte gemeenten aangeduid. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits vraagt met aandrang om de fouten recht te zetten, omdat het tot praktische moeilijkheden leidt, onder meer voor pakjesdiensten die vaak op de navigatietoepassingen vertrouwen.