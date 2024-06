Gebouw Buitenschoolse Kinderopvang ’t Klawieterke feestelijk geopend: “Capaciteit is uitgebreid naar 84 kindjes”

Alle ouders en kinderen konden er genieten van een gratis drankje, wafels en pannenkoeken. De avontuurlijke groene ontharde speelplaats werd meteen ingespeeld.

“De oude jongensschool in Ramsdonk is verbouwd in de jaren ’80-’90 van vorige eeuw en daarna werd er buitenschoolse kinderopvang georganiseerd op één locatie voor alle scholen van Kapelle-op-den-Bos”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). “Daarvoor organiseren we busvervoer tussen de BKO ’t Klawieterke en de scholen. Het gemeentebestuur besloot wel in te grijpen in de accommodatie. Zo voldeed het gebouw in Ramsdonk lang niet meer aan de moderne eisen om de kinderen in alle rust en veiligheid te kunnen laten spelen. Daarom is het hele complex gestript, gerenoveerd, verbouwd en uitgebreid. De speelplaats werd onthard en er kwamen avontuurlijke speelelementen en een zandbak. Er is een ruime nieuwe keuken geïnstalleerd en de turnzaal is helemaal vernieuwd. Die zal hier ook door de school in Ramsdonk kunnen worden gebruikt.”

“Er zijn vier kinderbegeleiders en een diensthoofd”, zegt schepen voor Kinderopvang Ilse Rymenants (Groen). “Die hadden in het oude gebouw eigenlijk geen overzicht, ze moesten de kinderen opsplitsen om naar het sanitair te gaan, dat zich aan de andere kant van het gebouw bevond. Dat is allemaal aangepast en de leefruimtes en administratie zijn zo ingericht, dat er vanuit het centrale punt zicht op alles is.”

Verenigingen

“Ook verenigingen kunnen de zaal huren, want er is een grote nood aan zalen in onze gemeente. In de zomer zullen hier ook de sport- en spelactiviteiten van de gemeente kunnen plaatsvinden. We kiezen er ook voor om de buitenschoolse kinderopvang hier volledig in eigen beheer te organiseren.”

Kostprijs opgelopen

“Het klopt dat de kostprijs fors is opgelopen, maar dat komt onder andere door de stijging van de kosten van bouwmaterialen en uurlonen. Oorspronkelijk was zo’n 350.000 euro voorzien, maar het is uiteindelijk 600.000 euro geworden. Er waren ook meer werken. Er is gekozen voor ontharding en vergroening van de speelplaats en er kwam ook een grote luifel bij. “Die werken kosten nog eens 150.000 euro, zodat we spreken over een investering van in totaal 750.000 euro. Gemiddeld worden er zo’n 50 tot 60 kinderen hier opgevangen, maar de capaciteit werd inmiddels ook opgetrokken. Zo kunnen hier nu 84 kinderen worden opgevangen. Tijdens de werken gebeurde de kinderopvang in de oude school ’t Graantje in het centrum van Nieuwenrode. Dat gebouw zal nu worden verkocht” , zegt schepen van Openbare Werken en Financiën Geert Van de Voorde (N-VA).