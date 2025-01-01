Hoogtechnologische scanner komt aan in researchpark in Zellik: “Zal gebruikt worden voor baanbrekend onderzoek”

In het researchpark in Zellik is vandaag een 7Tesla MRI-scanner geleverd. Die is uniek in Vlaanderen en zal gebruikt worden voor baanbrekend onderzoek naar onder meer epilepsie, MS en dementie.

De komst van de 7Tesla MRI-scanner is een samenwerking tussen de vijf Vlaamse universiteiten en de vier Vlaamse universitaire ziekenhuizen. De scanner weegt maar liefst 42 ton en wordt via een gat in de gevel op de juiste plaats getakeld. “Met een veldsterkte van 7 tesla behoort de scanner tot de krachtigste ter wereld”, klinkt het. “De scanner zal gebruikt worden voor baanbrekend onderzoek naar dementie, epilepsie, kraakbeendegeneratie, nieraandoeningen en tumoren beter leren verstaan en de behandeling beter sturen.”

Het veel sterkere MRI-signaal van de scanner maakt ook een veel meer gedetailleerde studie mogelijk van alle aspecten van de anatomie en de functie van de hersenen. “Dit leidt tot een beter inzicht in ziektebeelden, vroege en accurate diagnose en een efficiëntere therapie.”

