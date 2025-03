Toekomstige burenbemidelaars leren kneepjes van het vak in het PIVO: “Bemiddelen is teamwork”

In het PIVO in Asse tonen de nieuwe aspirant-burenbemiddelaars in een rollenspel of ze klaar zijn voor hun functie als burenbemiddelaar. Want burenbemiddelaars kunnen ingrijpen voor een conflict tussen twee buren escaleert en zo ook de vrederechter ontlasten. Heb je ruzie met je buur en zie je geen uitweg? Dan kan je contact opnemen met de intercommunale Haviland of een coördinator in je gemeentebestuur.

“Die coördinator ontvangt dan de klacht en kijkt uit naar twee vrijwilligers die hij oproept om met die eerste buur contact te nemen”, zegt Robert Delathouwer, die de coördinatie van de burenbemiddeling op zich neemt. “Daarna luisteren ze ook naar het verhaal van de tweede buur en bekijken ze of de buren bereid zijn om te bemiddelen. Vervolgens zoeken ze samen naar oplossingen, maar het is wel belangrijk dat die van de buren zelf komen.”

Goed communiceren met elkaar vindt cursiste Christy belangrijk. Zelf heeft ze goeie buren, maar ze ziet het groter. “Communicatie in het dagelijkse leven is belangrijk, of dat nu tussen buren of op de werkvloer is. Daarom vind ik de opleiding bijzonder leerrijk om te volgen. Het is een aanrader voor al wie goede buren wil, of als je wil helpen met de communicatie tussen buren onderling.”

Roland Clavie uit Halle is al tien jaar burenbemiddelaar en deelt zijn ervaringen graag met de cursisten. Volgens hem is burenbemiddeling teamwork. “Pas door samen te observeren en te luisteren bereik je resultaat”, klinkt het. “Het geeft altijd voldoening als je mensen terug aan de praat krijgt en dan ziet dat ze terug op een normale manier naast mekaar kunnen leven.”