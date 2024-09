Vlaamse regering verdubbelt middelen voor Vilvoorde, Halle en Dilbeek

Als nieuwe minister van Financiën en Begroting weet Weyts waar hij zich de komende jaren op zal moeten storten. “Als overheid moeten we het goede voorbeeld geen, dus de rekeningen moeten in orde zijn. Ik streef ernaar om alleen positieve balansen voor te leggen en alle cijfers uit het rood te halen. We ambiëren om het begrotingstekort tegen 2027 weg te werken en dan een begroting in evenwicht te kunnen voorleggen.” Terwijl de Vlaamse regering dat tekort probeert weg te werken, zullen er wel meer middelen zijn voor twee steden en een gemeente in onze regio, zodat zij hun grootstedelijke problemen kunnen aanpakken. “Vroeger konden we per regeerperiode rekenen op 20 miljoen euro voor investeringen in de brede Vlaamse Rand. Nu wordt dat 30 miljoen euro. Dilbeek, Vilvoorde en Halle zijn officieel geen centrumsteden, maar krijgen nu wel de financiering die ze nodig hebben om hun grootstedelijke problemen aan te pakken. We zorgen voor bijna een verdubbeling van hun middelen. Voor Vilvoorde betekent dat zo’n 1,3 miljoen euro extra.”