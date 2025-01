Brussels Airlines annuleert helft Europese vluchten

Afhandelingsbedrijven

De federale regeringsonderhandelingen zijn nog volop bezig, maar de gelekte plannen voor pensioenhervormingen beroeren de gemoederen. Behalve bij het openbaar vervoer en in het onderwijs, wordt verwacht dat ook het personeel van de afhandelingsbedrijven massaal zal staken op maandag.

Daarom vroeg de luchthaven aan Brussels Airlines om een aantal vluchten preventief te annuleren. De helft van de Europese vluchten zijn geschrapt. Om de hinder voor zoveel mogelijk passagiers te beperken, kiest de luchtvaartmaatschappij voor vluchten waarbij er veel opties zijn om om te boeken of vluchten met weinig passagiers.

Langeafstandsvluchten krijgen prioriteit, maar Brussels Airlines roept op om zo weinig mogelijk bagage mee te nemen.

Alternatieven of terugbetaling

Op de website van Brussels Airlines vind je de vluchtstatus terug. Passagiers wiens vlucht is gecanceld worden door de luchtvaartmaatschappij gecontacteerd, als die in het bezit is van de contactgegevens. De reizigers krijgen dan een alternatief aangeboden of kunnen via de klantendienst naar andere mogelijkheden of om terugbetaling vragen. Wie een vlucht via een reisagentschap boekte, moet met het agentschap contact opnemen voor een alternatief of terugbetaling.