N-VA Grimbergen vraagt Fedasil om begrafeniskosten van overledenen in asielcentrum niet af te wentelen op het OCMW: “Dit is niet volgens de afspraak”

“Deze maatregel staat haaks op eerdere beloften van Fedasil om de gemeente financieel volledig te ontzorgen”, zegt schepen van Sociale Zaken Ewoud De Meyer (N-VA). “Het is onaanvaardbaar dat Fedasil die kosten wil afwentelen op het lokale bestuur.”

“Vorig jaar waren er in het asielcentrum in het Bergdal in Strombeek-Bever drie overlijdens. De begrafeniskosten daarvan bedragen 2.500 tot 3000 euro per begrafenis en dat loopt dus op. Je moet ook weten dat dit een asielcentrum is waar mensen met zorgnoden worden opgevangen.” In totaal zijn er een honderdtal plaatsen voorzien in het asielcentrum in Strombeek, dat vroeger dienst deed als woonzorgcentrum Ascot. Fedasil huurt het complex, in december 2023 namen de eerste asielzoekers met zorgnoden er hun intrek. “Wij stonden in het begin sceptisch tegenover de komst van dit asielcentrum,“ zegt schepen Philip Roosen (N-VA). Maar na constructieve dialoog maakten we goede afspraken tussen alle betrokken partijen, waaronder Fedasil, de verbindingsofficier, politie, de gemeente en andere stakeholders. Een belangrijke garantie die ons toen werd gegeven, was dat de gemeente geen bijkomende financiële lasten zou moeten dragen. Fedasil lijkt nu echter terug te komen op deze eerder gemaakte afspraken. De N-VA-fractie roept Fedasil op om deze maatregel onmiddellijk te herzien en zijn oorspronkelijke belofte na te komen.”

“Logisch dat gemeente kosten dekt”

Woordvoerder Bart Tierens van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) reageert: “Als iemand geen middelen of nabestaanden heeft, is het aan de gemeente om tussen te komen voor de begrafenis. Dat is niet anders voor iemand die in een opvangcentrum leeft.” “Wij horen van gemeentes dat zij dat ook maar logisch vinden. Ook in andere gemeentes met opvangcentra voor mensen met een medische problematiek, is die praktijk hetzelfde. De gemeente Grimbergen krijgt een subsidie van ruim 30.000 euro per jaar voor de aanwezigheid van het opvangcentrum op hun grondgebied. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld dergelijke kosten dekken.”