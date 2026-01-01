Pajottegemse gemeenteraad gaat akkoord met ontwerp voor wapenschild

De drie Gooikse hamers, de Galmaardse leeuw en Hernes zwaard - in het nieuwe wapenschild van Pajottegem zijn de heraldische tekens van de deelgemeenten vertegenwoordigd. Het golvenpatroon symboliseert het glooiende Pajotse landschap. De blauwe kleur representeert de rivier de Mark.

Elke gemeente moet verplicht een wapenschild en een vlag hebben. Met de ondersteuning van de Vlaamse Heraldische Raad is aan het Pajottegemse ontwerp maanden gesleuteld door heraldist Marc Van de Cruys en de erfgoedverenigingen uit Galmaarden, Gooik, en Herne.

Het goedgekeurde voorstel wordt nu voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Pas wanneer die zijn zegen geeft, kan Pajottegem het nieuwe wapenschild officieel gebruiken.