Wapenschild Pajottegem

Pajottegemse gemeenteraad gaat akkoord met ontwerpwapenschild

De gemeenteraad van fusiegemeente Pajottegem schaart zich achter het ontwerp voor een nieuw wapenschild. Iedere gemeente is verplicht een wapenschild te kiezen. Als de Vlaamse overheid het ontwerp ook goedkeurt, dan is ook de jongste gemeente van de regio in regel.

De drie Gooikse hamers, de Galmaardse leeuw en Hernes zwaard - in het nieuwe wapenschild van Pajottegem zijn de heraldische tekens van de deelgemeenten vertegenwoordigd. Het golvenpatroon symboliseert het glooiende Pajotse landschap. De blauwe kleur representeert de rivier de Mark.

Elke gemeente moet verplicht een wapenschild en een vlag hebben. Met de ondersteuning van de Vlaamse Heraldische Raad is aan het Pajottegemse ontwerp maanden gesleuteld door heraldist Marc Van de Cruys en de erfgoedverenigingen uit Galmaarden, Gooik, en Herne.

Het goedgekeurde voorstel wordt nu voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Pas wanneer die zijn zegen geeft, kan Pajottegem het nieuwe wapenschild officieel gebruiken.

Meest bekeken

De Abdij van Grimbergen verkoopt werken van Banksy ten voordele van Oekraïense oorlogsslachtoffers
Cultuur
Samenleving

Abdij van Grimbergen verkoopt werken van Banksy: “Opbrengsten gaan naar oorlogsslachtoffers in Oekraïne”

woe 11 feb
Wagen belandt op dak in Maalbeek
Mobiliteit

Wagen belandt op dak in Maalbeek in Wemmel, oudere man bevrijd door brandweer

Het meldpunt voor gebrekkige Nederlandstalige hulpverlening ontving al meer dan 200 klachten
Samenleving

Al meer dan 200 taalklachten in Brusselse ziekenhuizen: “Ziekenhuizen treffen in portefeuille”

woe 11 feb
De luchthavendouane in Zaventem toont hoe ze drugskoeriers opsporen
Justitie

Forse toename drugssmokkel via Brussels Airport: "In totaal 123 drugskoeriers"

Billie Pauly
Sport

Billie Pauly uit Overijse beheerst alle disciplines op de fiets: “Nog maar 13, maar nu al indrukwekkend palmares”

zat 7 feb

Meer nieuws uit de regio

Topchefs voor LEIF
Samenleving

Bijna 300 gasten zamelen zo'n 50.000 euro in op 8ste Topchefs voor LEIF

din 10 feb
Man Kei To G badminton
Sport

Man Kei To trekt met medaille-ambitie naar WK G-badminton in Bahrein: “Ik ben er klaar voor”

zat 7 feb
Vlaanderen en de Regionale Landschappen gaan samen voor groene beschutting voor dieren
Samenleving
Groen

Vlaanderen gaat voor groene beschutting voor dieren: “Bomen geven meer dan alleen schaduw”

don 5 feb
alcoholcontrole
Mobiliteit

Politiezone Pajottenland maakt resultaten bekend van BOB-campagne

woe 4 feb
Basisschool De Oester
Onderwijs

Digitale aanmeldprocedure voor aantal basisscholen in Pajottegem

maa 2 feb