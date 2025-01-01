Protest in Halle tegen schrappen November Wereldmaandactiveiten: "Autoritaire bestuursstijl"
In Halle is er protest tegen het schrappen van twee activiteiten tijdens Wereldmaand. Het gaat om de activiteiten 'Armoede maakt ziek, ziekte maakt arm' en 'Shine for Peace', een activiteit die solidariteit met de Palestijnen moet uitdragen.
"Niet toevallig geviseerd"
Ferdinand Leys van Mondiaal Halle en Dekoloniseer Halle hekelt de beslissing van de stad om twee activiteiten van November Wereldmaand te schrappen. Enerzijds is dat 'Armoede maakt ziek, ziekte maakt arm' en anderzijds is dat 'Shine for Peace', een activiteit die solidariteit met de Palestijnen moet uitdragen. "Wij denken dat het niet toevallig is dat die twee activiteiten geviseerd worden", zegt Leys. "Dat past in een bepaalde autoritaire bestuursstijl, die we op alle niveaus zien en in heel de wereld. Met name dat men een nieuw soort van politiek klimaat wil creëren, waarbij de politiek vanop een eenzijdige manier, top-down, alles wil opleggen met het negeren van alle democratische spelregels", zegt Leys. "Het is niet meer of minder dan censuur."
Louis Van Dionant, schepen van Mondiaal Beleid in Halle, verdedigt de keuze. "De activiteiten mogen wel doorgaan, maar niet onder de officiële noemer van November Wereldmaand", klinkt het bij Van Dionant. "De armoedeactiviteit is een interessant debat, maar iets te eng. je zou eventueel ook een gezondheidseconoom of een werkgeversorganisatie aan het woord kunnen laten. Wat de Palestina-activiteit betreft, we hebben op 21 september zelf een vredesactiviteit gehouden op Internationale Dag van de Vrede."
"Evalueren in functie van de meerjarenplanning"
Leys veegt die argumenten van tafel. Volgens hem is het verwijt dat het armoededebat te eng zou zijn nonsens. "Daar is letterlijk de vakbond gechargeerd", zegt Leys. "Waarom zou de vakbond niet thuishoren op November Wereldmaand?" Volgens Leys is het ook quatsch om de vredesactiviteit van de stad in de weegschaal te leggen met de mondiale solidariteitsbeweging. Wat Leys vooral stoort is dat de stad pas op 11 september heeft ingegrepen. "Op 3 mei stuurde Mondiaal Halle al een brief naar de stad met de vraag of we op 29 november, Internationale Dag van Solidariteit met de Palestijnse Volk, die al sinds 1977 bestaat, de Palestina-actie mogen inplannen", zegt Leys. "Pas ingrijpen op 11 september is een schending van het vertrouwensprincipe."
"Ik heb daar zeer veel begrip voor en ik denk dat we daar ook wel boter op het hoofd hebben", zegt Van Dionant. "Maar voor alle duidelijkheid we verbieden niets, alleen niet onder de officiële noemer van November Wereldmaand."
Vanavond protesteert Mondiaal Halle tegen de beslissing. "Met die protesten proberen we te bereiken dat de stad haar beslissing terugdraait", zegt Leys. "Als dat niet gebeurt, hopen we dat de hogere overheid ingrijpt en de beslissing van de stad vernietigt." Van Dionant is duidelijk: "De beslissing nu terug draaien zal niet gaan, maar er volgt wel een evaluatie van het evenement in functie van de meerjarenplanning."