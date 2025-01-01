Protest in Halle tegen schrappen November Wereldmaandactiveiten: "Autoritaire bestuursstijl"

"Niet toevallig geviseerd"

Ferdinand Leys van Mondiaal Halle en Dekoloniseer Halle hekelt de beslissing van de stad om twee activiteiten van November Wereldmaand te schrappen. Enerzijds is dat 'Armoede maakt ziek, ziekte maakt arm' en anderzijds is dat 'Shine for Peace', een activiteit die solidariteit met de Palestijnen moet uitdragen. "Wij denken dat het niet toevallig is dat die twee activiteiten geviseerd worden", zegt Leys. "Dat past in een bepaalde autoritaire bestuursstijl, die we op alle niveaus zien en in heel de wereld. Met name dat men een nieuw soort van politiek klimaat wil creëren, waarbij de politiek vanop een eenzijdige manier, top-down, alles wil opleggen met het negeren van alle democratische spelregels", zegt Leys. "Het is niet meer of minder dan censuur."

Louis Van Dionant, schepen van Mondiaal Beleid in Halle, verdedigt de keuze. "De activiteiten mogen wel doorgaan, maar niet onder de officiële noemer van November Wereldmaand", klinkt het bij Van Dionant. "De armoedeactiviteit is een interessant debat, maar iets te eng. je zou eventueel ook een gezondheidseconoom of een werkgeversorganisatie aan het woord kunnen laten. Wat de Palestina-activiteit betreft, we hebben op 21 september zelf een vredesactiviteit gehouden op Internationale Dag van de Vrede."