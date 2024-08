Aude (20) klaar voor eerste Belgian Transplantoux Games: “Ik wil dat mijn donor weet dat ik door hem of haar leef en sport”

Al van jongs af aan combineert Aude Vandenputte twee grote passies: muziek en atletiek. Ze studeert viool aan het Lemmensinstituut en verkeer in topvorm. Maar een paar jaar geleden was dat wel anders. “Toen ik 14 werd een genetische afwijking in mijn beenmerg vastgesteld waardoor ik alsmaar minder bloedcellen had”, begint Aude haar verhaal. “Als het aantal cellen nog verder zou dalen, zou ik eraan sterven. Gelukkig heb ik niet zo lang moeten wachten op een donor, waardoor de transplantatie vrij snel is kunnen doorgaan.”

Voor Aude ziek werd, deed ze aan atletiek bij Atletiekclub Opwijk. Door haar ziekte en operatie moest ze daar mee stoppen, maar ze is altijd blijven geloven dat ze opnieuw zou kunnen sporten. “Het competitiebeest in mij is altijd blijven zeggen dat het kon. Omdat ik zo gemotiveerd was, heb ik ook Transplantoux leren kennen. Bij die organisatie zitten lotgenoten die heel goed begrijpen wat ik heb meegemaakt, maar ook de motivatie hebben om na hun diagnose opnieuw te beginnen te sporten”, zegt Aude.

Transplantoux brengt niet alleen lotgenoten na een transplantatie samen, maar organiseert nu ook de eerste Belgian Transplantoux Games. Aude is daarmee niet aan haar proefstuk toe. Ze mag zich ook al wereldkampioene noemen. Op de afgelopen World Transplant Games in Perth behaalde ze drie gouden medailles. “Op één of andere manier zou ik willen zeggen aan mijn donor dat er door hem of haar iemand is die meedoet aan de spelen. Hij heeft mij niet alleen geholpen om te kunnen blijven leven, maar ook opnieuw te sporten”, besluit Aude.