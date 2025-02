Urban Run & Walk loodst je door Kampenhout

Een loopparcours dat door twintig Kampenhoutse gebouwen slingert, vanwaar komt zo’n idee? Voor Kristof Luyten en Lynn Duitsers van Wünderbar vzw ligt dat voor de hand: “We willen gewoon de mensen samenbrengen in de winter. Da's een koude periode. Bovendien doen we zelf graag aan sport.”

Wünderbar is niet aan zijn organisatorisch proefstuk toe. Ze organiseren behalve de Urban Run & Walk ook Kampenhout Zomert. Bij de deelnemers valt de route in de smaak. “Ik vind lopen in 'den' Delhaize wel eens speciaal. Waar mensen aan het shoppen zijn!” klinkt het bij Lara, Tine, Monica en Hilde.

De opbrengst van de actie gaat naar Ons Tehuis Brabant en Jeugdhuis Tonzent. "Wij hebben een heel grote vrijwilligerswerking", zegt Kristel De Cock van Ons Tehuis Brabant. "Misschien gaat daar een stukje naartoe. Maar we zijn ook van plan een nieuwe voorziening te bouwen, dus waarschijnlijk gaat daar ook wel een stuk naartoe."