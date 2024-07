Eerste Vlaams-Brabants kampioenschap voor Brabantse trekpaarden op jaarmarkt van Bogaarden

Het kampioenschap krijgt de steun van Pajottenland+. Doel is om zoveel mogelijk fokkers te motiveren om deel te nemen. Het wedstrijdconcept werd daarom aangepast. Per fokker mogen slechts 4 paarden deelnemen. Op die manier kapen de grote fokkerijen, die met een pak paarden kunnen afzakken naar kampioenschappen, niet alle prijzen weg. De verplaatsingskosten van alle fokkers zijn ook gedekt want elk paard krijgt hetzelfde prijzengeld.

Fans van trekpaarden kunnen 50 Brabantse trekpaarden bewonderen en heel wat leren over de dieren. Zo kan je aan de juryleden vragen wat je maar wil.