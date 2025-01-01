Nieuw pilootproject moet de kennis van het Nederlands in de Brusselse zorg versterken

Het gebrek aan de kennis van het Nederlands in Brusselse ziekenhuizen is een oud zeer. Met het project 'Tweetaligheid in de Zorg' wil minister van Brussel Cieltje Van Achter het probleem aanpakken. Een deel van de oplossing zijn taaltesten en statistieken. "We doen hier in Kliniek Sint-Jan een nulmeting rond de talenkennis van het personeel. Als we weten waar de hiaten zitten, kunnen we gericht bijspijkeren en daar taallessen voor voorzien," aldus minister Van Achter. "Dit is niet alleen belangrijk voor de Brusselaars, maar ook vor de vele inwoners van de Vlaamse Rand die voor gezondheidszorg naar Brussel trekken. De taaltesten worden om de twee jaar herhaald en zijn een primeur voor Brussel.

Spoedgevallendiensten en openbare ziekenhuizen in Brussel zijn wettelijk verplicht om tweetalig te zijn, maar de realiteit vertelt vaak iets anders. Sinds maart is er daarom een Vlaams meldpunt voor Taalklachten in Brusselse. De teller staat intussen al op meer dan 150 klachten. Kliniek Sint-Jan is vragende partij om in te zetten op talen. "Dat is voor mij belangrijk op het vlak van een goede kwaliteit aan zorg, maar ook voor de veiligheid van de patiënten. Zij moeten hun diagnose en behandeling goed kunnen begrijpen," zegt directeur Alexandre Deschuymere.

Sint-Jan moedigt taalleerders alvast aan. Wie het niveau Nederlands B2 behaalt en een vlot gesprek kan voeren met een patiënt, wordt beloond. "Afhankelijk van wat wij verwachten per functie en het niveau dat ons zorgpersoneel behaalt, zijn er premies tussen de 200 en de 800 euro per jaar," vervolgt Deschuymere. Die worden deels door het ziekenhuis zelf, deels door overheidsmiddelen betaald.

Het Huis van het Nederlands Brussel staat nu in voor de uitvoering van het pilootproject. Indien het project succesvol blijkt, kan het als hefboom dienen voor andere Brusselse ziekenhuizen. Minister Van Achter spreekt van een kantelpunt. "Het is niet alleen zagen en klagen, we zijn echt daden aan het stellen. Dit is een pijnpunt waar al jaren over gesproken wordt, nu proberen we er ook echt iets aan te doen."