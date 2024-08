Halverwege de startweek staan al zo’n 550 afspraken in de agenda. Vorig jaar kwamen op vier weken tijd zo’n 500 nieuwsgierigen op de infosessies af. Nu al geven meer anderstaligen dus aan interesse te hebben in lessen Nederlands. “Overal in Vlaanderen leren steeds meer anderstaligen Nederlands. Deze Vlaams-Brabantse cijfers bevestigen die trend. We werken goed samen met alle actoren op het terrein om te duiden waarom taal zo belangrijk is, hoeveel kansen het creëert. Dat versterkt de intrinsieke motivatie en inzet van mensen. Iedereen kan trouwens een steentje bijdragen. Elk gesprek met anderstaligen is voor hen een leerkans. Schakel niet te snel over naar een andere taal. Spreek duidelijk en rustig. Dat moedigt hen aan en geeft vertrouwen.” zegt Jo De Ro, algemeen directeur van het Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering.

Wie zijn ze?

“Het profiel van de bezoekers loopt uiteen”, aldus Fons Ravijts, regiomanager Brussel en Vlaams-Brabant. “Oudkomers zetten vaak alsnog de stap naar Nederlands of pikken de draad van eerdere lessen weer op. Ook nieuwkomers en Franstalige Belgen schrijven zich in. De motivatie is al even divers: een beter contact met collega’s en buren, helpen met het huiswerk van de kinderen, een toenemende identificatie met de gemeente, willen deelnemen aan culturele activiteiten …”

Samenwerken om Nederlands te promoten

De infosessies worden elk jaar gepromoot door diverse actoren. Zowel de provincie Vlaams-Brabant, vzw De Rand als Pin vzw zetten hier mee hun schouders onder. Er is een grote betrokkenheid vanuit de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie (LIGO). Tot slot doen ook de Vlaams-Brabantse lokale besturen veel inspanningen om anderstaligen te bereiken.