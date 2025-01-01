Plannen met Sint-Gabriëlsite: "We zijn toch wel een aantal jaren zoet"

De toekomst van woonzorgcentrum Sint-Rafaël aan de Kasteelstraat in Liedekerke is onzeker. In het kader van het TOP Denderplan, waarin water in de overstromingsgevoelige Denderstreek meer ruimte krijgt, wil zorggroep Zorg-Saam de werking binnenkort verhuizen naar de hoger gelegen Sint-Gabriëlsite. "Dus onze residentie Rafaël, waar 139 bewoners verblijven, een dagverzorgingscentrum en 42 assistentiewoningen zullen verhuizen", zegt Veerle Heemers, algemeen directeur van WZC Sint-Rafaël. "Het is de bedoeling om onze volledige uitbating te exploiteren op de nieuwe site."

Met de verhuis herenigt Zorg-Saam Sint-Rafaël met de andere zorginstelling, Residentie Sara. Al moet er eerst nog heel wat water door de zee. De start van de bouwwerken wordt pas ten vroegste geschat op 2030. "Momenteel is de aankoop gebeurd", zegt Heemers. "De volgende stap is de sloop en dan zijn we eigenlijk de plannen uitwerken, verder concretiseren, bouwen, dus we zijn toch wel een aantal jaren zoet."

Heel wat Liedekerkenaren hebben in de gebouwen van Sint-Gabriël school gelopen, maar de voorbije jaren staat de site te verkommeren en trekken de gebouwen heel wat ongewenste bezoekers aan. "Het gebouw is niet meer in goede staat. Het trekt ook een fout publiek aan, dus onze bewoners zijn zeker vragende partij om de sloop van het gebouw mee te maken", besluit Heemers.