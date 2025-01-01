PIT-werking AZ Jan Portaels is operationeel: "Dringende hulp aanzienlijk versterken"

Het paramedisch interventieteam, kortweg PIT, van AZ Jan Portaels en brandweerzone Vlaams-Brabant West is sinds 1 oktober actief. Het paramedisch interventieteam moet een hulpmiddel zijn voor zorg buiten het ziekenhuis.

"Een PIT is samengesteld uit een ambulancier en een verpleegkundige die over een bijzondere titel in de intensieve zorg en dringende geneeskundige hulpverlening beschikt", klinkt het. Een PIT heeft extra medisch materiaal aan boord om de verpleegkundige te ondersteunen. De uitgebreide uitrusting laat toe specifieke medische handelingen te stellen die in een gewone ziekenwagen niet kunnen. "Dit zal de dringende geneeskundige hulpverlening in de regio aanzienlijk versterken", klinkt het.