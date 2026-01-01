Pieter Pické en Gunther Coppens

Provincie stimuleert Nederlands met vernieuwde meertalige brochure: "Notarissen en immokantoren als bondgenoten"

Anderstalige nieuwkomers die in regio op zoek zijn naar een huis kunnen bij het immokantoor en de notaris een vernieuwde meertalige brochure vinden. De brochure moet huizenjagers op een laagdrempelige manier aanzetten om Nederlands te leren. Het initiatief is van de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met de gemeenten Grimbergen, Overijse, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw. Het Agentschap Integratie en Inburgering en vzw ‘de Rand’ zetten mee hun schouders onder dit initiatief.

Er is een vernieuwde immobrochure. In vier talen legt de brochure uit waarom het belangrijk is om Nederlands te leren wanneer iemand in de Vlaamse Rand komt wonen. QR-codes brengen de nieuwkomers naar praktische informatie en taaltrajecten. De provincie Vlaams-Brabant wil anderstalige nieuwkomers zo stimuleren om Nederlands te leren zodra ze overwegen een huis of een appartement te kopen in Vlaamse Rand.

“Met dit initiatief willen we notarissen en immokantoren betrekken als bondgenoten in onze inspanningen rond integratie en taalverwerving,” zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter. “Zij komen vaak als eersten in contact met mensen die zich in de Vlaamse Rand willen vestigen. Dankzij de brochure kunnen ze die anderstalige klanten meteen ondersteunen en motiveren om Nederlands te leren.” Ook vanuit de vastgoedsector is er enthousiasme voor het initiatief. “Wie in onze regio komt wonen, heeft enorm veel baat bij kennis van het Nederlands,” zegt Pieter Pické van Immo Pické. “De brochure maakt dat meteen duidelijk en verwijst mensen op een overzichtelijke manier door naar het uitgebreide aanbod taallessen.”

Het succes van het project heeft intussen ook andere gemeenten geïnspireerd. De brochure wordt momenteel verspreid in Kortenberg, Merchtem, Roosdaal, Pajottegem, Ternat, Vilvoorde, Zemst, Kampenhout, Beersel, Lennik, Kortenaken en Steenokkerzeel.

