Europa maakt 7,5 miljoen euro aan middelen vrij voor ontslagen Audi-werknemers
© Archief

Europees Parlement geeft groen licht voor steun aan Audimedewerkers

Een jaar nadat de laatste Q8 e-tron van de band rolde bij Audi in Vorst, zet het Europees Parlement het licht op groen voor een steunpakket van 7,5 miljoen euro. Het geld moet voormalige Audiwerknemers ondersteunen in hun zoektocht naar een job.

Het geld dat het Europees Parlement voor Audi Vorst vrijmaakt komt uit het Europees Fonds voor de aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers. Het geld moet 2580 voormalige werknemers van Audi en 834 werknemers van toeleveranciers ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Met het geld financiert het Europees Parlement loopbaanbegeleiding, hulp bij het zoeken naar een baan, opleiding in nieuwe vaardigheden en steun voor werknemers die een eigen bedrijf willen oprichten.

"De Europarlementariërs betreuren het besluit van Audi om de activiteiten in België te staken ondanks het feit dat het winstgevend blijft, en merken op dat de productie zal worden verplaatst naar China en Mexico", klinkt het. De parlementariërs zijn bezorgd over de manier waarop Audi is vertrokken, onder andere omdat er onvoldoende toegang is tot betaalbare schone energiebronnen, aldus het Europees Parlement.

De totale kosten van het steunpakket worden geraamd op 8,8 miljoen euro. De EU zal 85 procent van het bedrag, namelijk €7,5 miljoen, financieren, terwijl de resterende 15 procent zal worden gedekt door de Belgische regionale openbare diensten voor arbeidsvoorziening.

Meest bekeken

De Abdij van Grimbergen verkoopt werken van Banksy ten voordele van Oekraïense oorlogsslachtoffers
Cultuur
Samenleving

Abdij van Grimbergen verkoopt werken van Banksy: “Opbrengsten gaan naar oorlogsslachtoffers in Oekraïne”

Wagen belandt op dak in Maalbeek
Mobiliteit

Wagen belandt op dak in Maalbeek in Wemmel, oudere man bevrijd door brandweer

Het meldpunt voor gebrekkige Nederlandstalige hulpverlening ontving al meer dan 200 klachten
Samenleving

Al meer dan 200 taalklachten in Brusselse ziekenhuizen: “Ziekenhuizen treffen in portefeuille”

Billie Pauly
Sport

Billie Pauly uit Overijse beheerst alle disciplines op de fiets: “Nog maar 13, maar nu al indrukwekkend palmares”

zat 7 feb
Groen
Onderwijs
Jeugd

Leerlingen basisschool De Kiem maken Hertigembos 1.000 bomen rijker

Meer nieuws uit de regio

Het meldpunt voor gebrekkige Nederlandstalige hulpverlening ontving al meer dan 200 klachten
Samenleving

Al meer dan 200 taalklachten in Brusselse ziekenhuizen: “Ziekenhuizen treffen in portefeuille”

De Aviato Jobfair in de Skyhall op Brussels Airport
Economie

5de jobbeurs van Aviato brengt werkzoekenden in contact met meer dan 50 werkgevers

din 10 feb
R_EV Academy
Sport

Bpost en R.EV Academy slaan de handen in elkaar

zon 8 feb
Procureur Halle-Vilvoorde Carol Vercarre
Justitie
Vlaamse Rand

Procureur Halle-Vilvoorde Carol Vercarre is duidelijk : “Meer investeren in de ondersteuning van kwetsbare gezinnen en jongeren in Vlaamse Rand”

woe 4 feb
Peter Van Rompuy
Onderwijs

Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy: “Voorrangsregels voor secundaire scholen in Vlaamse Rand zijn dode letter”

woe 4 feb