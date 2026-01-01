Europees Parlement geeft groen licht voor steun aan Audimedewerkers

Het geld dat het Europees Parlement voor Audi Vorst vrijmaakt komt uit het Europees Fonds voor de aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers. Het geld moet 2580 voormalige werknemers van Audi en 834 werknemers van toeleveranciers ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Met het geld financiert het Europees Parlement loopbaanbegeleiding, hulp bij het zoeken naar een baan, opleiding in nieuwe vaardigheden en steun voor werknemers die een eigen bedrijf willen oprichten.

"De Europarlementariërs betreuren het besluit van Audi om de activiteiten in België te staken ondanks het feit dat het winstgevend blijft, en merken op dat de productie zal worden verplaatst naar China en Mexico", klinkt het. De parlementariërs zijn bezorgd over de manier waarop Audi is vertrokken, onder andere omdat er onvoldoende toegang is tot betaalbare schone energiebronnen, aldus het Europees Parlement.

De totale kosten van het steunpakket worden geraamd op 8,8 miljoen euro. De EU zal 85 procent van het bedrag, namelijk €7,5 miljoen, financieren, terwijl de resterende 15 procent zal worden gedekt door de Belgische regionale openbare diensten voor arbeidsvoorziening.