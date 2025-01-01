Zorgboerderij Huppeldepup klaagt wantoestanden aan: “Verkoop van dieren via tweedehandswebsites is illegaal en moet stoppen"
Na bijzonder geval van oplichting waarschuwt Zorgboerderij Huppeldepup uit Grimbergen voor de aan- en verkoop van dieren via websites zoals Tweedehands.be.
Iets anders doen met de tuin
Glenn en zijn gezin uit Erpe-Mere willen hun drie geiten via Tweedehands.be verkopen omdat ze iets anders willen doen met hun tuin. Wanneer een vrijwilliger van Zorgboerderij Huppeldepup de geiten - Rosa, Suzy en Marie - wil overnemen, is het gezin in de wolken. "Dat leek ons een goede oplossing voor hun nieuwe thuis”, vertelt Glenn. “Nadat de vrouw de geiten had opgehaald, wilden we ook nog weten hoe het met hen was. Dus belde ik even naar Zorgboerderij Huppeldepup."
Ellen Van Assche, zaakvoerder van Huppeldepup, valt uit de lucht. “Ik had helemaal geen geitjes opgevangen van Glenn en zijn gezin”, zucht Ellen. “De dame die de geitjes in handen kreeg, had zich voorgedaan als een vrijwilliger van bij ons, maar dat is ze dus niet. Glenn probeerde terug met haar contact op te nemen via haar profiel. Uiteindelijk wilde ze de geitjes terug bezorgen, maar ze wilde afspreken op een verlaten plaats. Dit vonden we helemaal niet oké. Ik ben naar de politie gestapt en die belde de dame in kwestie op. Ze is afkomstig uit het Henegouwse Chièvres. De politie maande haar aan om met de drie geitjes af te komen naar het politiekantoor in Grimbergen, waar de politie het verhaal zou optekenen, alle partijen erbij zouden zijn en de geitjes dus terug in veilige handen zouden zijn. Maar de dame daagde niet op.”
Een rollercoaster"
Even later komt er dan toch schot in de zaak, wanneer een vrouw drie geitjes naar een honden- en kattenasiel in Zemst brengt. Het blijken de geitjes van Glenn te zijn. “Wat een rollercoaster was dat”, getuigt Glenn nog. “We waren er het hart van in dat onze drie geitjes niet bij Huppeldepup waren voor de goede zorg. We hebben nu andere plannen met onze tuin. Rosa, Suzy en Marie mogen blijven.
"Ik begrijp niet dat hier niet meer reactie op komt van de politiek."
Doe het niet
Ellen Van Assche waarschuwt samen met Glenn dan ook iedereen om geen dieren op websites te verhandelen. “Er is nog veel te weinig bewustwording rond de dierenhandel op tweedehandswebsites”, zegt Ellen.
“Alleen op Tweedehands.be zijn er honderden, zo niet een paar duizend zoekertjes voor het weggeven of verkopen van dieren. Maar dat is wettelijk verboden. Enkel met een erkenningsnummer mag je dieren verhandelen. We kunnen het niet genoeg benadrukken: zet nooit dieren op Tweedehands.be en koop er ook geen of haal er geen af. Ik begrijp niet dat hier niet meer reactie op komt van de politiek. Er staat op Tweedehands.be zelfs een rubriek ‘Dieren en toebehoren’, terwijl particulieren hier geen dieren mogen kopen, overnemen of aanbieden. Het zou ons veel dierenleed en ons ook veel werk besparen mocht hier tegen worden opgetreden.”
Tweedehands.be reageert het volgende: "Wij staan enkel legale advertenties toe en verwijderen advertenties die in strijd zijn met de wet. Bij herhaalde overtredingen kunnen verkopers worden geblokkeerd. Om misbruik te voorkomen werken wij samen met bevoegde instanties en bieden wij duidelijke informatie en richtlijnen aan onze gebruikers. Voor dieren kan u deze hier vinden. Het is echter de verantwoordelijkheid van de aanbieders van dieren die verhandeld mogen worden en (potentiële) kopers om na te gaan of zij aan deze regels voldoen."