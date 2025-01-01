Zorgboerderij Huppeldepup klaagt wantoestanden aan: “Verkoop van dieren via tweedehandswebsites is illegaal en moet stoppen"

Iets anders doen met de tuin

Glenn en zijn gezin uit Erpe-Mere willen hun drie geiten via Tweedehands.be verkopen omdat ze iets anders willen doen met hun tuin. Wanneer een vrijwilliger van Zorgboerderij Huppeldepup de geiten - Rosa, Suzy en Marie - wil overnemen, is het gezin in de wolken. "Dat leek ons een goede oplossing voor hun nieuwe thuis”, vertelt Glenn. “Nadat de vrouw de geiten had opgehaald, wilden we ook nog weten hoe het met hen was. Dus belde ik even naar Zorgboerderij Huppeldepup."

Ellen Van Assche, zaakvoerder van Huppeldepup, valt uit de lucht. “Ik had helemaal geen geitjes opgevangen van Glenn en zijn gezin”, zucht Ellen. “De dame die de geitjes in handen kreeg, had zich voorgedaan als een vrijwilliger van bij ons, maar dat is ze dus niet. Glenn probeerde terug met haar contact op te nemen via haar profiel. Uiteindelijk wilde ze de geitjes terug bezorgen, maar ze wilde afspreken op een verlaten plaats. Dit vonden we helemaal niet oké. Ik ben naar de politie gestapt en die belde de dame in kwestie op. Ze is afkomstig uit het Henegouwse Chièvres. De politie maande haar aan om met de drie geitjes af te komen naar het politiekantoor in Grimbergen, waar de politie het verhaal zou optekenen, alle partijen erbij zouden zijn en de geitjes dus terug in veilige handen zouden zijn. Maar de dame daagde niet op.”

Een rollercoaster"

Even later komt er dan toch schot in de zaak, wanneer een vrouw drie geitjes naar een honden- en kattenasiel in Zemst brengt. Het blijken de geitjes van Glenn te zijn. “Wat een rollercoaster was dat”, getuigt Glenn nog. “We waren er het hart van in dat onze drie geitjes niet bij Huppeldepup waren voor de goede zorg. We hebben nu andere plannen met onze tuin. Rosa, Suzy en Marie mogen blijven.