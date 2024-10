Woonpunt Zennevallei: "verstrenging kennis Nederlands moet gesprekken mogelijk maken"

Kersvers Vlaams minister Melissa Depraetere verdedigde gisteren tijdens het marathondebat in het Vlaamse parlement de beslissing om de kennis van het Nederlands voor sociale huurders op te trekken naar taalniveau B1. Da’s een hele evolutie in vergelijking met een paar jaar geleden, weet Bart Vranken, directeur van Woonpunt Zennevallei. “Eerst was er A1: dat was gewoon een paar ingestudeerde zinnetjes, daar kon je eigenlijk geen gesprek mee voeren. Dan was het A2, daarmee kon je naar de bakker gaan bij wijze van spreken. Het nieuwe niveau, daar ga je misschien hopelijk wel een gesprek mee kunnen voeren.”

Vranken vindt de maatregel een goede zaak. “Het is een belangrijk signaal naar onze huurders toe, want de regels over bijvoorbeeld huurprijzen zijn niet altijd eenvoudig uit te leggen.” Dat de verstrenging van het niveau Nederlands mogelijk een drempel is voor huurders, vreest Vranken niet. “Wij hanteren ook het criterium ‘sociale binding’. Dat betekent dat kandidaat-huurders al een bepaalde tijd in de regio moeten wonen. Wie dus in aanmerking komt voor een woning bij ons, kent meestal wel Nederlands.”

Het Woonpunt moet vaststellen of iemand voldoende Nederlands kent, niveaus inschatten mag niet. “Daarvoor moeten we de mensen doorsturen naar bijvoorbeeld het Huis van het Nederlands. Als ze daar geen attest krijgen, omdat ze dus toch niet voldoende Nederlands kennen, moeten ze les volgen. Ze kunnen dan al een sociale woning toegewezen krijgen, maar moeten een jaar later kunnen aantonen dat ze een attest B2 Nederlands hebben.” Woonpunt Zennevallei werkt ook samen met vzw ‘de Rand’ om het Nederlands te promoten en in extra oefenkansen te voorzien.

Reactie armoedeorganisatie

Een ander geluid horen we bij armoedeorganisaties. Zo vindt Decenniumdoelen de extra voorwaarden voor wie een sociale woning wil huren, net contraproductief. De armoedeorganisatie vindt dat de regering beter werk zou maken van acties om de wachtlijsten voor sociaal wonen weg te werken en stelt dat iedereen recht heeft op een goede woning.