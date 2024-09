Aanleg bufferbekken aan De Gooikenaar start volgend jaar: “Daarna meer parkeerplek”

Het bekken aan de Gooikenaar komt er om de herhaaldelijke overstromingen in het centrum van de stad tegen te gaan. Het zal 1,8 miljoen euro water kunnen opvangen en heeft prijskaartje van meer dan 5 miljoen euro. “Het water dat overlast veroorzaakt in de Halse binnenstad is voor een groot deel afkomstig van de Ninoofsesteenweg en de wijk Wolvendries. Een bufferbekken onder de parking Gooikenaar zal ervoor zorgen dat het snel afstromend water hier eerst wordt opgevangen, zodanig dat het later zachtjes naar beneden kan stromen. Daardoor neemt het risico op overstromingen in het lager gelegen stadscentrum af.”

Voor het bufferbekken moet de riolering worden afgetakt. "Het regenwater zal tijdens zware buien omgeleid naar het bufferbekken onder de parking, waar maar liefst 1,8 miljoen liter water zal kunnen opgevangen worden", zegt Snoeck. "De bestaande parkeerplaatsen boven het bekken blijven behouden. Bovendien komt er een ondergrondse parking bij, goed voor 58 extra parkeerplaatsen."